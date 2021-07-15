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Паралимпийскую чемпионку не пустили в рязанский бутик на коляске

Семён Гудошников
Сегодня в 15:18

В Рязани биатлонистку и лыжницу, чемпионку Паралимпийских игр в Сочи Светлану Коновалову отказались пустить в бутик «KapЯis» в торговом центре «Премьер». Об этом она рассказала в своем инстаграме.

На входе в магазин спортсменку встретила продавщица, которая перегородила вход и заявила, что «на колясках к нам нельзя!». Сотрудница ТЦ аргументировала запрет узкими проходами, по которым якобы нельзя передвигаться на коляске из‑за требований пожарной безопасности, добавив, что у них в магазине одежда только от 48 размера.

Коновалова указала продавщице на дискриминацию при предоставлении услуг для социально уязвимых категорий граждан и предупредила, что обратится в правоохранительные органы. В ответ сотрудница магазина сказала, что позвонит начальству, но «видимо передумала, а позвонила коллеге из соседнего магазинчика».

«Пришедшая женщина сразу же стала извиняться, а угрюмый продавец продолжала стоять и молчать. Только перед самым нашим уходом, она выдавила из себя слова извинения. Люди, мы такие же, как и вы, и у нас тоже есть свои права. Это просто недопустимо, когда человека на инвалидной коляске не пускают в публичное место только потому, что они „не нравятся“ или не соответствуют „имиджу“ вашего заведения», — отметила спортсменка.

На ситуацию отреагировал депутат Госдумы Андрей Красов. Он направил запросы в Прокуратуру, Роспотребнадзор и уполномоченному по правам человека Рязанской области Наталье Епихиной. Депутат назвал поведение персонала недопустимым и потребовал наказать виновных.

Светлана Коновалова родилась в поселке Шилово Рязанской области. В 2014 году она завоевала два золота на зимних Паралимпийских играх в Сочи — в смешанной эстафете по лыжным гонкам и на биатлонной дистанции. Коновалова — вице-чемпионка мира по биатлону, серебряная призерка чемпионата мира по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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