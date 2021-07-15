Посмотрите русский трейлер нового сезона «Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом

На ютьюб-канале «Кинопоиск HD» вышел русскоязычный трейлер третьего сезона сериала «Чудотворцы». В главных ролях — Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми.

В новом сезоне герои отправятся в 1844 год на Дикий Запад, а Рэдклифф и Бушеми предстанут в виде героев вестерна. Они отправятся в путешествие по легендарной Орегонской тропе в компании с богачом Тоддом Абердином (Джон Басс), его своенравной женой Пруденс (Джералдина Висванатхан) и кровожадным охотником за головами (Каран Сони).