Посмотрите русский трейлер нового сезона «Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом

На ютьюб-канале «Кинопоиск HD» вышел русскоязычный трейлер третьего сезона сериала «Чудотворцы». В главных ролях — Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми.
В новом сезоне герои отправятся в 1844 год на Дикий Запад, а Рэдклифф и Бушеми предстанут в виде героев вестерна. Они отправятся в путешествие по легендарной Орегонской тропе в компании с богачом Тоддом Абердином (Джон Басс), его своенравной женой Пруденс (Джералдина Висванатхан) и кровожадным охотником за головами (Каран Сони).
В России премьера нового сезона уже состоялась — на «Кинопоиск HD» доступна первая серия. Все эпизоды будут выходить в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами, а также в озвучке студии «Кураж-Бомбей».