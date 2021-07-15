Tommy Cash и Quebonafide показали клип на трек «Benz Dealer», снятый в ночной Варшаве

Эстонский рэпер Tommy Cash снял клип на новый сингл «Benz Dealer», записанный вместе с польским исполнителем Quebonafide. С отсылками на «Терминатора» и «Большой куш» рэперы катаются по ночной Варшаве.

Они попадают на боксерский ринг, где поляк дерется с боксером-тяжеловесом Мариушем Вахом, а после оба купаются в деньгах и гоняют на том самом Mercedes-Benz. На реализацию этого проекта ушло два года работы, рассказали «Афише Daily» создатели сюрреалистичного клипа.