Опрос: половина москвичей хотела бы работать удаленно и получать от 90 тыс. рублей

43% москвичей назвали зарплату более 90 тыс. рублей на удаленке приемлемой для жизни, а 48% считают загородный дом — самым комфортным местом для работы. Результатами опроса с «Афишей Daily» поделились сервис онлайн-доставки продуктов «СберМаркет» и аналитическое агентство ResearchMe.

21% москвичей готовы остаться на удаленке с зарплатой меньше 50 тыс. рублей, остальные согласны на 70 тыс. и 90 тыс. рублей. 26% жителей столицы комфортно работают из дома, а 17% жителей хотели бы работать на природе. Только 9% опрошенных удобно работать в коворкингах.

По мнению 46% жителей столицы, главное преимущество Москвы — развитая инфраструктура и обилие развлечений. 42% остались бы в городе из‑за родных и близких. Среди недостатков почти половина назвала опасность заражения коронавирусом, остальным не хватает велодорожек и свободного времени из‑за дороги на работу и пробок.

Больше всего россияне из крупных городов хотели бы уехать поработать в Калининград (26%), Санкт-Петербург или Сочи (по 14%), Казань (11%). Москва — на четвертом месте с 10% желающих. В основном они жалуются на неразвитые инфраструктуру и транспорт, а также неблагоприятный климат в своем регионе.

38% москвичей назвали экономию времени на дорогу до офиса — главным плюсом работы из дома. 33% респондентов нравится самостоятельно распределять рабочее время, а 28% опрошенных рады быть дома весь день. Однако у удаленки есть минусы: больше половины москвичей отметили смешение личной жизни и работы вместе с переработкой.

В конце 2020 года работать удаленно и после окончания пандемии хотели 41% россиян.