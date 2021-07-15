перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Прокуратура запросила шесть лет колонии для Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей 15:42
Паралимпийскую чемпионку не пустили в рязанский бутик на коляске 15:18
Spencer Davis/Unsplash «У нас своих хватает»: в Кремле объяснили, почему россиянам не стоит ждать зарубежных вакцин
«У нас своих хватает»: в Кремле объяснили, почему россиянам не стоит ждать зарубежных вакцин 15:13
Tommy Cash и Quebonafide показали клип на трек «Benz Dealer», снятый в ночной Варшаве 15:05
В Москве появятся электрические речные трамвайчики 14:31
Посмотрите русский трейлер нового сезона «Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом 14:29
Опрос: половина москвичей хотела бы работать удаленно и получать от 90 тыс. рублей 14:07
Бритни Спирс наняла собственного адвоката для сопровождения дела об опекунстве 13:25
Roger Canals/Wikimedia Commons Промоутеры попросили Роспотребнадзор разрешить проведение «свободных от коронавируса» концертов
Промоутеры попросили Роспотребнадзор разрешить проведение «свободных от коронавируса» концертов 12:55
В Петербурге появился баннер с убитыми в России активистами. Он провисел менее четырех часов 12:44
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных животных 11:32
В России выявили 25 293 новых случая COVID-19 11:27
Virgin Galactic разыграет два билета на полет в космос 11:12
Россия заняла третье место в списке стран, попросивших Twitter удалить контент 10:52
Bryan Turner/Unsplash Призеры Олимпиады в Токио будут сами надевать на себя медали
Призеры Олимпиады в Токио будут сами надевать на себя медали 10:12
Глава ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии в мире 9:57
Spotify подвел итоги года в России. Чаще всего россияне слушали Моргенштерна, Алену Швец и BTS 9:01
Меган Маркл спродюсирует мультсериал «Перл» для Netflix. Он расскажет о приключениях девочки 2:41
Netflix показал трейлер третьего фильма из серии «Улица страха». Он выйдет 16 июля 1:59
HaazenRemon/Twitter Во Франции прошли митинги против обязательной вакцинации. На них применили слезоточивый газ
Во Франции прошли митинги против обязательной вакцинации. На них применили слезоточивый газ 0:48
Отключить рекламу

Опрос: половина москвичей хотела бы работать удаленно и получать от 90 тыс. рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:07

43% москвичей назвали зарплату более 90 тыс. рублей на удаленке приемлемой для жизни, а 48% считают загородный дом — самым комфортным местом для работы. Результатами опроса с «Афишей Daily» поделились сервис онлайн-доставки продуктов «СберМаркет» и аналитическое агентство ResearchMe.

21% москвичей готовы остаться на удаленке с зарплатой меньше 50 тыс. рублей, остальные согласны на 70 тыс. и 90 тыс. рублей. 26% жителей столицы комфортно работают из дома, а 17% жителей хотели бы работать на природе. Только 9% опрошенных удобно работать в коворкингах.

По мнению 46% жителей столицы, главное преимущество Москвы — развитая инфраструктура и обилие развлечений. 42% остались бы в городе из‑за родных и близких. Среди недостатков почти половина назвала опасность заражения коронавирусом, остальным не хватает велодорожек и свободного времени из‑за дороги на работу и пробок.

Больше всего россияне из крупных городов хотели бы уехать поработать в Калининград (26%), Санкт-Петербург или Сочи (по 14%), Казань (11%). Москва — на четвертом месте с 10% желающих. В основном они жалуются на неразвитые инфраструктуру и транспорт, а также неблагоприятный климат в своем регионе.

38% москвичей назвали экономию времени на дорогу до офиса — главным плюсом работы из дома. 33% респондентов нравится самостоятельно распределять рабочее время, а 28% опрошенных рады быть дома весь день. Однако у удаленки есть минусы: больше половины москвичей отметили смешение личной жизни и работы вместе с переработкой.

В конце 2020 года работать удаленно и после окончания пандемии хотели 41% россиян.

Подробности по теме
«Нормально, когда вас бьют лопаткой по голове»: как работать на удаленке и не сойти с ума
«Нормально, когда вас бьют лопаткой по голове»: как работать на удаленке и не сойти с ума
События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить