В Москве появятся электрические речные трамвайчики

В Москве в 2022–2023 годах запустят два регулярных маршрута электрических трамвайчиков. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.
Они будут рассчитаны на 42 посадочных места, два из которых для маломобильных граждан. Внутри появятся информационные экраны, USB-зарядки, бесплатный вайфай, а также парковки для самокатов и велосипедов. На причалах установят табло с онлайн-расписанием, как и на остановках другого транспорта.
Электрические суда полностью интегрируют в московскую транспортную систему. Оплатить проезд можно будет картой «Тройка», единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы.
Подобный транспорт сможет обслуживать по 15–16 тыс. пассажиров в сутки, что улучшит мобильность 1,5 млн человек.
Первыми регулярными маршрутами станут направления от Киевского вокзала в парк «Фили» и от ЗИЛа до Печатников. Они позволят значительно сократить путь на некоторых участках. К примеру, от Печатников до Коломенской набережной (с одного берега на другой) можно будет добраться за три минуты, тогда как поездка на автобусе заняла бы около часа. Маршруты будут гибкими — их можно будет корректировать с учетом пожеланий пассажиров и жителей ближайших районов.
Жители столицы смогут осмотреть макет будущего речного транспорта у причала «Зарядье» до конца августа и проголосовать за вариант оформления по QR-коду на сайте Дептранса.
Первые речные трамвайчики появились в Москве в 1923 году и пользовались большой популярностью у горожан. В 2006 году их движение приостановили, а на Москве-реке остались только туристические суда.