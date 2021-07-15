В Москве появятся электрические речные трамвайчики

В Москве в 2022–2023 годах запустят два регулярных маршрута электрических трамвайчиков. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Они будут рассчитаны на 42 посадочных места, два из которых для маломобильных граждан. Внутри появятся информационные экраны, USB-зарядки, бесплатный вайфай, а также парковки для самокатов и велосипедов. На причалах установят табло с онлайн-расписанием, как и на остановках другого транспорта.

Электрические суда полностью интегрируют в московскую транспортную систему. Оплатить проезд можно будет картой «Тройка», единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы.

Подобный транспорт сможет обслуживать по 15–16 тыс. пассажиров в сутки, что улучшит мобильность 1,5 млн человек.