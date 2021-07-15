В Петербурге появился баннер с убитыми в России активистами. Он провисел менее четырех часов

В ночь с 14 на 15 июля в Пушкинском саду Петербурга появился баннер с изображением убитых в России журналистов, политиков и правозащитников. Авторы работы неизвестны, сообщает «Закс.ру».

Изображение активистов стилизовано под обложку альбома «Revolver» группы The Beatles. На растяжке нарисованы адвокат-антифашист Станислав Маркелов, журналистки «Новой газеты» Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова. Рядом с портретами написано «Герои дней минувших».

Эстемирова была убита ровно 12 лет назад, 15 июля 2009 года. Правозащитницу похитили в Чечне, в этот же день ее тело нашли в лесу на территории Ингушетии с огнестрельными ранениями. Остальных героев на баннере застрелили в период с 2006 по 2015 год.