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Промоутеры попросили Роспотребнадзор разрешить проведение «свободных от коронавируса» концертов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:55

Организаторы концертов и фестивалей попросили Роспотребнадзор разрешить проведение «свободных от коронавируса» концертов. Они предложили внести поправки в новое постановление, которое определяет, при каких эпидемиологических условиях региональные власти должны разрешать мероприятия, а при каких — запрещать. Об этом передает «Коммерсант».

Обращение отправили Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских. В нем они отмечают, что постановление «не учитывает специфики проведения культурно-зрелищных мероприятий в негосударственном секторе» и может усугубить положение частных организаторов.

Авторы письма предлагают создать протокол «свободных от коронавируса» мероприятий. Пускать на них будут людей с QR-кодом, сертификатами о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом давностью не более трех дней и справкой о перенесенном за полгода коронавирусе.

Также Ассоциация и Шпигальских требуют уравнять условия частных и государственных организаторов, поскольку сейчас постановление не распространяется на организации культуры и образования, и предупреждать об отмене мероприятия не позднее 7 дней до его начала.

Из‑за новой вспышки коронавируса в российских регионах возвращают строгие ограничения, а массовые мероприятия оказываются под запретом. В Москве были отменены «Нашествие» и «Боль», в Петербурге — Odyssey, в Тульской области — «Дикая мята», в Свердловской — Ural Music Night. Петербургский VK Fest и московскую «Форму» перенесли на осень. И это лишь малая часть ивентов, которые затронул ковид.

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