В России выявили 25 293 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 25 293 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 1466 случаев заражений больше, чем вчера. 5237

Суточный прирост зараженных в Москве опять вырос с 3966 до 5237 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область и Республика Крым.