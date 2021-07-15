В России выявили 25 293 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 25 293 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 1466 случаев заражений больше, чем вчера. 5237
Суточный прирост зараженных в Москве опять вырос с 3966 до 5237 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область и Республика Крым.
Десятый день подряд в стране фиксируют рекорд смертности — 791 человек. С начала пандемии зарегистрировано 146 069 летальных исходов.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 882 295 . За последние сутки выздоровели 21 493 человека, за все время — 5 278 976.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся COVID-19 превысило 188,3 млн человек, 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,9 млн), на втором — Индия (30,9 млн), за ними идут Бразилия (19,2 млн) и Франция (5,8 млн).