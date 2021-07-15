перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных животных 11:32
В России выявили 25 293 новых случая COVID-19 11:27
Virgin Galactic разыграет два билета на полет в космос 11:12
Россия заняла третье место в списке стран, попросивших Twitter удалить контент 10:52
Bryan Turner/Unsplash Призеры Олимпиады в Токио будут сами надевать на себя медали
Призеры Олимпиады в Токио будут сами надевать на себя медали 10:12
Глава ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии в мире 9:57
Spotify подвел итоги года в России. Чаще всего россияне слушали Моргенштерна, Алену Швец и BTS 9:01
Меган Маркл спродюсирует мультсериал «Перл» для Netflix. Он расскажет о приключениях девочки 2:41
Netflix показал трейлер третьего фильма из серии «Улица страха». Он выйдет 16 июля 1:59
HaazenRemon/Twitter Во Франции прошли митинги против обязательной вакцинации. На них применили слезоточивый газ
Во Франции прошли митинги против обязательной вакцинации. На них применили слезоточивый газ 0:48
Генри Кэвилл снимется в фильме Стивена Фалька «Проект „Рози“». В нем он будет искать идеальную жену 0:07
Microsoft представил облачную версию Windows. Ее можно запустить на Mac, iPad и других устройствах Вчера в 23:11
Отели Краснодарского края не будут выселять непривитых туристов Вчера в 22:59
ЕС составил план борьбы с изменением климата. С 2035 года в Европе запретят продажу машин на бензине Вчера в 22:25
Mart Production/Pexels ЮНИСЕФ: более 9 млн россиян недоедают, из них 400 тыс. — на грани голода
ЮНИСЕФ: более 9 млн россиян недоедают, из них 400 тыс. — на грани голода Вчера в 21:49
Amazon Prime по ошибке опубликовал эпизод «Рика и Морти», который должен был выйти в августе Вчера в 21:39
Прокуратура обжалует приговор Эдварду Билу, которому назначили 2 года ограничения свободы Вчера в 21:14
«Те, кто атакует хумус»: юзеры твиттера высмеивают Илона Маска за стремление полететь в космос Вчера в 21:03
Россия вернула рейсы во Францию, «Локи» продлили на второй сезон и другие новости дня Вчера в 20:52 Дайджест
locdog2070/Instagram Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog выпустили совместный трек «Мы будем жить»
Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog выпустили совместный трек «Мы будем жить» Вчера в 20:18
Отключить рекламу

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных животных

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:32

Депутаты Владимир Бурматов и Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект за несоблюдение требований обращения с животными. Они предлагают штрафовать до 3000 рублей за выброшенных животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по госстроительству и законодательству.

Наказание за оставление питомца без владельца для должностных лиц составит до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — до 30 тыс. рублей. За сожительство с экзотическими зверями владельца могут оштрафовать на сумму от 5000 до 15 тыс. рублей. Депутаты хотят внести в административный кодекс три новых статьи, в том числе с взысканием от 15 до 100 тыс. рублей за жестокое обращение с животными.

За ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках, в том числе без лицензии, предлагают ввести штрафы от 100 до 200 тыс. рублей. Для приютов штрафы составят до 50 тыс. рублей.

Подробности по теме
«Всегда есть альтернатива улице»: как решить проблему с бездомными животными
«Всегда есть альтернатива улице»: как решить проблему с бездомными животными
События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить