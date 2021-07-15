В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных животных

Депутаты Владимир Бурматов и Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект за несоблюдение требований обращения с животными. Они предлагают штрафовать до 3000 рублей за выброшенных животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по госстроительству и законодательству.

Наказание за оставление питомца без владельца для должностных лиц составит до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — до 30 тыс. рублей. За сожительство с экзотическими зверями владельца могут оштрафовать на сумму от 5000 до 15 тыс. рублей. Депутаты хотят внести в административный кодекс три новых статьи, в том числе с взысканием от 15 до 100 тыс. рублей за жестокое обращение с животными.

За ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках, в том числе без лицензии, предлагают ввести штрафы от 100 до 200 тыс. рублей. Для приютов штрафы составят до 50 тыс. рублей.