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Virgin Galactic разыграет два билета на полет в космос

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:12

Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic и сервис по сбору средств Omaze объединились вместе, чтобы разыграть два билета в космос. Об этом сообщается на сайте платформы.

Принять участие в розыгрыше можно бесплатно до 1 сентября 2021 года, всего лишь пройдя регистрацию. Однако участники могут повысить свои шансы на победу, пожертвовав от 5 до 100 долларов на благотворительность.

Победителя розыгрыша объявят 29 сентября этого года, ему подарят 2 билета на космолет, для него и друга. Сам полет запланирован на начало 2022 года.

Помимо билетов победителю предлагают оплаченный отель и трансфер до Космопорта «Америка» в Нью-Мексико, а также персональную экскурсию с Ричардом Брэнсоном.

11 июля миллиардер Брэнсон в возрасте 70 лет отправился в суборбитальный полет на космическом корабле VSS Unity, произведенном собственной компанией Virgin Galactic.

Космолет смог разогнаться до скорости более 3500 км/ч и достичь высоты 86 км. (выше, чем граница космоса, принятая в США). Участники полета пробыли в космосе несколько минут, испытав на себе невесомость.

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