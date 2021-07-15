Россия заняла третье место в списке стран, попросивших Twitter удалить контент

В период с июля по декабрь 2020 года Twitter получил от властей России 6351 запрос на удаление контента. Страна заняла третье место по числу обращений, следует из доклада соцсети.

Большая часть из них (64%) связана с пропагандой суицида и причинением вреда здоровью. 569 запросов были направлены в судебном порядке. По сравнению с первой половиной прошлого года число запросов снизилось на 9%.

Всего Twitter получил более 38,5 тыс. запросов на удаление от 131,9 тыс. аккаунтов. Около 29% из них были одобрены. Первое место заняла Япония (16 649 заявок), второе — Индия (6971). После России идут Турция (3749) и Южная Корея (2644).

Руководство компании отметило рост требований об удалении постов из аккаунтов журналистов с галочкой верификации. 199 профилей журналистов и медиа во всем мире стали предметом 361 запроса на удалении информации — это на 26% больше, чем в первом полугодии.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к Twitter из‑за неудаления противоправных материалов. 2 апреля Twitter получил три штрафа за отказ удалить запрещенную информацию на общую сумму 8,9 млн рублей. В мае в РКН заявили, что компания почти полностью удалила запрещенную информацию, поэтому соцсеть блокировать не будут.