Призеры Олимпиады в Токио будут сами надевать на себя медали

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что теперь в Токио из‑за пандемии спортсмены будут сами надевать себе на шею медали. Раньше это делали высокопоставленные спортивные чиновники и члены МОК, сообщает AP News.

Бах рассказал, что теперь победителям будут вручать медали на подносе, после чего спортсмены сами их заберут. «Человек, который кладет медали на поднос, будет делать это только с перчатками, чтобы спортсмен мог быть уверен, что ранее их никто не трогал», — уточнил он.

8 июля организаторы Олимпийских игр решили полностью запретить присутствие зрителей на трибунах. По словам Баха, на стадионе будет создана «иммерсивная звуковая система», которая будет проигрывать шум болельщиков для поддержания атмосферы.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. С 12 июля по 22 августа власти страны ввели режим ЧС в связи с распространением коронавируса.

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