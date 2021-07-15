Меган Маркл спродюсирует мультсериал «Перл» для Netflix. Он расскажет о приключениях девочки

Меган Маркл выступит исполнительным продюсером нового мультсериала под рабочим названием «Перл». Он выйдет на стриминговом сервисе Netflix, сообщил ТАСС.

Анимационный проект расскажет о приключениях отважной 12-летней девочки. Ее образ, как рассказали создатели, будет вдохновлен реальной исторической личностью. Какой именно, авторы мультсериала не пояснили.

«Как многие ее сверстницы, наша героиня по имени Перл идет по тропе самопознания, пытаясь преодолеть вызовы, которые перед ней ежедневно ставит сама жизнь», — отметили в компании Archewell, основанной Маркл и ее супругом принцом Гарри.

По словам создателей шоу, оно будет «воспевать необычных женщин» и рассказывать об истории. Шоураннером проекта станет Аманда Ринда, ранее работавшая над мультсериалами «Мой шумный дом» и «DC девчонки-супергерои».

Также над анимационным сериалом поработают продюсеры Дэвид Ферниш («Рокетмен») и Дэн Коган («Икар»). Когда первые эпизоды шоу появятся на Netflix, пока неизвестно.

Ранее герцогиня и герцог Сассекские анонсировали другой проект для Netflix — документальный сериал «Сердце непобежденного». Он расскажет о бывших военных, ставших спортсменами-паралимпийцами.