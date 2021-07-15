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Во Франции прошли митинги против обязательной вакцинации. На них применили слезоточивый газ

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:48

Во французских городах из‑за введения обязательной вакцинации для медработников и обязательных проверок цифровых паспортов здоровья в кафе и других местах прошли протесты. О них сообщил BFM TV.

Участники митингов в Париже, Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси, Руане и других городах скандировали «Свобода!», «Долой диктатуру!» и «Долой паспорта здоровья!». В одной только столице на акцию вышли около двух тысяч человек, всего в стране — свыше 7,8 тыс.

Чтобы разогнать протестующих, которые якобы не соблюдали заявленный маршрут шествия, французская полиция применила слезоточивый газ. В ответ митингующие начали поджигать мусорные баки и бросать в правоохранителей камни.

Протесты во Франции начались после того, как президент Эммануэль Макрон ввел новые коронавирусные ограничения. Он заявил, что без цифрового паспорта здоровья (аналога московских QR-кодов) с 21 июля нельзя будет попасть в кинотеатры и концертные залы, а с начала августа — в бары, рестораны и ТЦ. В течение суток 1,7 млн французов записались на вакцинацию.

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