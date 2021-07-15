Во Франции прошли митинги против обязательной вакцинации. На них применили слезоточивый газ

Во французских городах из‑за введения обязательной вакцинации для медработников и обязательных проверок цифровых паспортов здоровья в кафе и других местах прошли протесты. О них сообщил BFM TV.

Участники митингов в Париже, Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси, Руане и других городах скандировали «Свобода!», «Долой диктатуру!» и «Долой паспорта здоровья!». В одной только столице на акцию вышли около двух тысяч человек, всего в стране — свыше 7,8 тыс.

Чтобы разогнать протестующих, которые якобы не соблюдали заявленный маршрут шествия, французская полиция применила слезоточивый газ. В ответ митингующие начали поджигать мусорные баки и бросать в правоохранителей камни.