Во Франции прошли митинги против обязательной вакцинации. На них применили слезоточивый газ

Во французских городах из‑за введения обязательной вакцинации для медработников и обязательных проверок цифровых паспортов здоровья в кафе и других местах прошли протесты. О них сообщил BFM TV.
Участники митингов в Париже, Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси, Руане и других городах скандировали «Свобода!», «Долой диктатуру!» и «Долой паспорта здоровья!». В одной только столице на акцию вышли около двух тысяч человек, всего в стране — свыше 7,8 тыс.
Чтобы разогнать протестующих, которые якобы не соблюдали заявленный маршрут шествия, французская полиция применила слезоточивый газ. В ответ митингующие начали поджигать мусорные баки и бросать в правоохранителей камни.
Протесты во Франции начались после того, как президент Эммануэль Макрон ввел новые коронавирусные ограничения. Он заявил, что без цифрового паспорта здоровья (аналога московских QR-кодов) с 21 июля нельзя будет попасть в кинотеатры и концертные залы, а с начала августа — в бары, рестораны и ТЦ. В течение суток 1,7 млн французов записались на вакцинацию.