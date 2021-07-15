перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Генри Кэвилл снимется в фильме Стива Фалька «Проект „Рози“». В нем он будет искать идеальную жену 0:07
Microsoft представила облачную версию Windows. Ее можно запустить на Mac, iPad и других устройствах Вчера в 23:11
Отели Краснодарского края не будут выселять непривитых туристов Вчера в 22:59
ЕС составил план борьбы с изменением климата. С 2035 года в Европе запретят продажу машин на бензине Вчера в 22:25
Mart Production/Pexels ЮНИСЕФ: более 9 млн россиян недоедают, из них 400 тыс. — на грани голода
ЮНИСЕФ: более 9 млн россиян недоедают, из них 400 тыс. — на грани голода Вчера в 21:49
Amazon Prime по ошибке опубликовал эпизод «Рика и Морти», который должен был выйти в августе Вчера в 21:39
Прокуратура обжалует приговор Эдварду Билу, которому назначили 2 года ограничения свободы Вчера в 21:14
«Те, кто атакует хумус»: юзеры твиттера высмеивают Илона Маска за стремление полететь в космос Вчера в 21:03
Россия вернула рейсы во Францию, «Локи» продлили на второй сезон и другие новости дня Вчера в 20:52 Дайджест
locdog2070/Instagram Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog выпустили совместный трек «Мы будем жить»
Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog выпустили совместный трек «Мы будем жить» Вчера в 20:18
Во Франции запретили посещать кафе без прививки от COVID. И 1,7 млн человек записались на вакцинацию Вчера в 19:51
Украинская рэп-певица Alyona Alyona заявила, что не будет сотрудничать с артистами из России Вчера в 18:56
Тиктокер рассказал о романе с 16-летней Милли Бобби Браун. Теперь его обвиняют в сексуальном насилии Вчера в 18:39
Глава Subway вступился за фирменный сэндвич с тунцом, в котором эксперты не нашли тунца Вчера в 18:39
Кадр из мультсериала «Волшебные покровители» Paramount+ объявил о перезапуске мультсериала «Волшебные покровители»
Paramount+ объявил о перезапуске мультсериала «Волшебные покровители» Вчера в 18:20
На фестивале «Архстояние-2021: Личное» появятся проекты Сергея Кузнецова и Владимира Наседкина Вчера в 18:03
ЦИК решил закрыть доступ к трансляции с избирательных участков на выборах в Госдуму Вчера в 17:45
Pornhub создал онлайн-путеводители по ведущим музеям мира в стиле классическое ню Вчера в 17:33
В России появятся рестораны сети Belgian Beer Cafe. Их развитием займется Алексей Пинский Вчера в 17:01
Warner Music Russia и Гнесинка запустили программу подготовки специалистов для музыкальной отрасли Вчера в 16:35
Отключить рекламу

Генри Кэвилл снимется в фильме Стива Фалька «Проект „Рози“». В нем он будет искать идеальную жену

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:07

Звезда «Ведьмака» и «Человека из стали» Генри Кэвилл сыграет в фильме Стива Фалька «Проект „Рози“», съемки которого состоятся в начале 2022 года. Об этом сообщил Deadline.

Кэвилл исполнит роль университетского профессора, который мечтает встретить любовь. Чтобы найти идеальную жену, он составляет анкету со множеством требований. Но на своем пути герой встретит девушку, которая не соответствует ни одному из его запросов.

Продюсерами картины выступят Мэтт Толмач и Майкл Костиган. Сценарий разработает сам Фальк. Какие артисты станут экранными партнерами Кэвилла, пока не сообщается. Но известно, что они подстроят график съемок под загруженность исполнителя главной роли.

В ближайшие месяцы актеру предстоит сняться в продолжении фильма «Энола Холмс» и шпионском триллере «Аргайл». Также Кэвилл сыграет в перезапуске «Горца», дата съемок пока не сообщалась.

А в декабре на Netflix выйдет второй сезон «Ведьмака». На недавней конференции WitcherCon представили тизер-трейлер новых эпизодов. Также там анонсировали мультфильм по мотивам романов Анджея Сапковского.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Генри Кэвилл
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить