Генри Кэвилл снимется в фильме Стива Фалька «Проект „Рози“». В нем он будет искать идеальную жену

Звезда «Ведьмака» и «Человека из стали» Генри Кэвилл сыграет в фильме Стива Фалька «Проект „Рози“», съемки которого состоятся в начале 2022 года. Об этом сообщил Deadline.

Кэвилл исполнит роль университетского профессора, который мечтает встретить любовь. Чтобы найти идеальную жену, он составляет анкету со множеством требований. Но на своем пути герой встретит девушку, которая не соответствует ни одному из его запросов.

Продюсерами картины выступят Мэтт Толмач и Майкл Костиган. Сценарий разработает сам Фальк. Какие артисты станут экранными партнерами Кэвилла, пока не сообщается. Но известно, что они подстроят график съемок под загруженность исполнителя главной роли.

В ближайшие месяцы актеру предстоит сняться в продолжении фильма «Энола Холмс» и шпионском триллере «Аргайл». Также Кэвилл сыграет в перезапуске «Горца», дата съемок пока не сообщалась.

А в декабре на Netflix выйдет второй сезон «Ведьмака». На недавней конференции WitcherCon представили тизер-трейлер новых эпизодов. Также там анонсировали мультфильм по мотивам романов Анджея Сапковского.