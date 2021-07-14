Microsoft представила облачную версию Windows. Ее можно запустить на Mac, iPad и других устройствах

Microsoft представила облачный сервис Windows 365, который позволит запускать операционную систему компании практически на любом удобном устройстве. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Фактически пользователь получает облачную версию Windows 10 или Windows 11, работающую через браузер. Сервис предоставляет доступ к приложениям, контенту, настройкам и хранилищу файлов в облаке Microsoft устройствам на основе Linux, macOS, а также планшетам iPad или Android.

Windows 365 будет работать со всеми современными браузерами или через приложение Microsoft Remote Desktop.