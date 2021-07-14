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Microsoft представила облачную версию Windows. Ее можно запустить на Mac, iPad и других устройствах

Валерия Корниенко
Вчера в 23:11

Microsoft представила облачный сервис Windows 365, который позволит запускать операционную систему компании практически на любом удобном устройстве. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Фактически пользователь получает облачную версию Windows 10 или Windows 11, работающую через браузер. Сервис предоставляет доступ к приложениям, контенту, настройкам и хранилищу файлов в облаке Microsoft устройствам на основе Linux, macOS, а также планшетам iPad или Android.

Windows 365 будет работать со всеми современными браузерами или через приложение Microsoft Remote Desktop.

«С Windows 365 мы создаем новую категорию: Cloud PC. Мы переносим операционную систему в облако, предоставляя организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников», — заявила главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла.

Сервис станет доступен со 2 августа 2021 года. Платить за Windows 365 нужно будет ежемесячно, по количеству подключенных пользователей. Расценки пока не раскрываются.

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