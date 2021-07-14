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Отели Краснодарского края не будут выселять непривитых туристов

Юлия Онодэра
Вчера в 22:59

Отели Краснодарского края не будут выселять туристов, которые не сделают прививку от коронавируса в течение выделенных на это трех дней с момента приезда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб региона.

«Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе, нарушение добровольного согласия также подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ», — отметили в оперштабе.

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения путешественникам может грозить штраф до 30 тыс. рублей. Обязаны ли будут отели сообщить о нарушителях в правоохранительные органы, не сообщается. Заселять туристов без необходимых документов гостиницам запрещено.

Это означает, что по меньшей мере до 1 октября (до окончания режима повышенной готовности) приезжающие должны будут показать сертификат о вакцинации (или первой прививке — до 1 августа), отрицательный ПЦР-тест (сделанный в течение трех дней) или справку о перенесенной болезни (в течение полугода).

Туристы старше 14 лет, предъявляющие ПЦР-тесты, c 1 августа обязаны будут пройти вакцинацию в регионе в течение трех первых дней. Отсутствие прививок не станет препятствием для отдыха на Кубани только для тех граждан, которые получат документ о медотводе.

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