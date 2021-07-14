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Amazon Prime по ошибке опубликовал эпизод «Рика и Морти», который должен был выйти в августе

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:39

На стриминговом сервисе Amazon Prime по ошибке опубликовали седьмой эпизод из пятого сезона мультсериала «Рик и Морти», который должен был выйти только 1 августа. Об этом сообщил Know Your Meme.

«Утечку» быстро обнаружили, однако пользователи соцсетей успели посмотреть серию и рассказать о ее содержании в сети. Далее мы расскажем подробности об эпизоде, так что если хотите избежать спойлеров, не читайте продолжение этой статьи.

В «слитой» серии под названием «Gotron Jerrysis Rickvangelion» Рик собирается отправиться вместе с Морти и Саммер в «Мир сисек». Однако его планы меняются, когда он находит хорька-механика. Тогда Рик решает завершить версию Вольтрона в своей вселенной.

Герой получает власть над другими версиями себя в альтернативных вселенных, и это сводит его с ума. Обезумевший Рик стремится создавать все более и более больших Вольтронов, которые могут сливаться друг с другом.

Пятый сезон «Рика и Морти» вышел в середине июня. В России его показали Adult Swim и «Кинопоиск HD». «Афиша Daily» посмотрела первые три эпизода и рассказала, чем они отличаются от предыдущих сезонов шоу.

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