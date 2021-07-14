Amazon Prime по ошибке опубликовал эпизод «Рика и Морти», который должен был выйти в августе

На стриминговом сервисе Amazon Prime по ошибке опубликовали седьмой эпизод из пятого сезона мультсериала «Рик и Морти», который должен был выйти только 1 августа. Об этом сообщил Know Your Meme.

«Утечку» быстро обнаружили, однако пользователи соцсетей успели посмотреть серию и рассказать о ее содержании в сети. Далее мы расскажем подробности об эпизоде, так что если хотите избежать спойлеров, не читайте продолжение этой статьи.