Более 9 млн россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Об этом говорится в подготовленном Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) докладе о продовольственной безопасности в мире за 2018–2020 годы.

Около 400 тыс. жителей России эксперты отнесли к группе экстремальной уязвимости. В эту категорию попадают те, кто вынужден пропускать приемы пищи, ограничивать количество еды или не есть вовсе из‑за отсутствия денег или других ресурсов.

Еще 8,8 млн россиян находятся в группе умеренной уязвимости. Этим людям не приходится полностью отказываться от еды, но они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продукты низкокачественными.

Непосредственно голодающих в России, согласно докладу ЮНИСЕФ, нет.

В то же время, по данным организации, в группу экстремальной уязвимости в 2014–2016 году в России входили примерно 1 млн человек, в умеренную — 11,9 млн. В своих подсчетах ЮНИСЕФ ориентировался на данные официальной российской статистики.