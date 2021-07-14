Россия вернула рейсы во Францию, «Локи» продлили на второй сезон и другие новости дня

В России за сутки выявили 23 827 случаев коронавируса, за все время с начала пандемии — уже 5 857 002. Таким образом, страна вновь поднялась на четвертое место в мире по заболеваемости, обогнав Францию.

В Москве почти 70% медиков прошли вакцинацию от COVID-19, отчитались в мэрии. Прививку также сделали 66% работников образования, 76% сотрудников социальных учреждений и 83% госслужащих.

С 24 июля Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Самолеты будут летать два-четыре раза в неделю из Петербурга и Москвы.

Власти Мальты отказались от плана с 14 июля пускать в страну только привитых от коронавируса туристов. Однако приезжие будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

Суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Блогеру запрещено выходить на улицу по ночам, а также выезжать за пределы Москвы и области.

ЦИК ограничит доступ к трансляции с избирательных участков. Наблюдать за ходом голосования смогут только избирательные комиссии всех уровней, а также кандидаты и партии. Обычным людям записи будут недоступны.

Вакцинированные и переболевшие москвичи смогут попасть в заведения по временной татуировке с QR-кодом. Проект запустили Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo.

«Кофе пью» на Чистых прудах закроется 28 июля. Кафе пережило несколько финансовых кризисов, потопов и перекладываний плитки, но не смогло договориться с арендодателем в тяжелые времена.

Владелец екатеринбургской типографии «Акварель» посчитал, что участники кей-поп-группы BTS — гомосексуалы, и отказался печатать плакаты с ними. По его словам, однополые семьи — тупик в развитии человечества.

Шакира поставила на аватарку в твиттере размазанную картинку с оранжевым, белым и розовым цветами. Точно такие же цвета стали символом лесбиянок. Делимся мемами и реакциями о возможном каминг-ауте.

Талисманы олимпийской сборной России получили имена и характеры. «Весельчак» Мишка-неваляшка и «серьезный и основательный» Шапко-кот уже стали новыми мемами твиттера.

Кортни Кокс номинировали на «Эмми» за спецвыпуск «Друзей». За десятилетие трансляции сериала она единственная из шестерки главных героев не получила ни одной номинации на премию.

Николас Кейдж так и не исполнит роль эксцентричного заводчика диких животных Джо Экзотика в сериале Amazon. Компания отказалась от производства шоу из‑за падения популярности «Короля тигров».

Сериал «Локи» продлили на второй сезон. Об этом создатели сообщили в финальной серии первого — объявление разместили в сцене после титров.

Украинская рэп-дива Alyona Alyona выпустила фит с группой «Каста». За это артистку раскритиковали на Украине, после чего она заявила, что больше не будет работать с россиянами, даже с оппозиционно настроенными.

«Архстояние» пройдет в «Никола-Ленивце» с 23 по 25 июля. На нем можно будет увидеть проект главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, послушать Mujuice и поучаствовать в иммерсивном аудиопроменаде.