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Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog выпустили совместный трек «Мы будем жить»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:18

Лев Лещенко и хип-хоп-исполнитель Loc-Dog выпустили совместный трек «Мы будем жить». На фит вышел клип, снятый Семеном Багировым и спродюсированный Chinkong Production и Александром Острижным.

В ролике помимо музыкантов можно увидеть юных футболисток и их тренера, детский хор, балерину, баскетболиста, уставшего офисного работника, мечтающего о путешествиях и скалолазании. Каждый из героев добивается своей цели под оптимистичный трек.

«Я свободен, словно в чистом поле./Я с такими же плечом к плечу./Будем жить, пока сердца горят любовью./Будем жить. Я расправлю крылья и полечу», — произносит в песне Loc-Dog.

«Время летит, все меняется, неизменными остаются только ценности, которыми живут люди. То, в чем они находят счастье. Сегодня эти темы редко поднимаются в музыке, мода стала другая, но мода — это пыль: я знаю, что в большинстве наших домов, семей эти ценности остались прежними, просто о них нет нужды кричать», — заявил рэпер.

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