«Те, кто атакует хумус»: юзеры твиттера высмеивают Илона Маска за стремление полететь в космос

Пользователи твиттера запустили тренд, в котором шутят на тему полетов крупных миллиардеров в космос. Они берут за основу пост главы SpaceX Илона Маска и меняют слово «космос» на любые другие, иногда даже абсурдные, понятия.

Дело в том, что в последнее время «космическая гонка миллиардеров» набирает обороты. 11 июля в суборбитальный полет на корабле своей компании отправился бизнесмен Ричард Брэнсон, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует полететь в космос в конце месяца. Илон Маск, в свою очередь, забронировал место в следующей экспедиции корабля Брэнсона.

Миллиардеры оправдывают свое личное желание отправиться в космос борьбой с нищетой и благотворительной гуманитарной инициативой. Однако пользователи твиттера считают иначе, ведь миллионы долларов, потраченные на полеты, можно было бы напрямую передать бедным людям.

Многие выразили мнение, что такие действия богатых персон свидетельствуют об их глубоких моральных недостатках. Только в США, по статистике 2019 года, то есть еще до пандемии, официальный уровень бедности составлял 10,5%, притом что состояние Илона Маска на данный момент оценивается в 164,8 млрд долларов.

«Те, кто атакует космос, возможно, не понимают, что космос олицетворяет надежду для многих людей», — ответил критикам в твиттере Маск, чем и разозлил или, скорее, раззадорил своих подписчиков.