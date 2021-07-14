Во Франции запретили посещать кафе без прививки от COVID. И 1,7 млн человек записались на вакцинацию

Во Франции с 21 июля запретят посещать кафе, кинотеатры и концертные залы людям без цифрового паспорта здоровья. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон. Сразу после его выступления на вакцинацию записались рекордные 1,7 млн человек, сообщил Reuters.

Цифровой паспорт здоровья — это документ, подтверждающий пройденную вакцинацию от COVID-19 или сообщающий о недавно сделанном ПЦР-тесте. С начала августа, по словам Макрона, без него нельзя будет зайти в торговые центры и путешествовать на самолетах и поездах.

Правительство Франции намерено с помощью ограничений побудить граждан привиться от COVID-19 и предотвратить распространение штамма «Дельта». Чтобы «поощрять вакцинацию, а не умножение тестов», в начале осени ПЦР-тесты в стране перестанут быть бесплатными.

В ближайшее время, как отметил президент, во Франции также введут обязательную вакцинацию для медработников. С 15 сентября врачей, которые не сделают необходимые прививки, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

На данный момент в стране получили хотя бы одну дозу вакцины уже 53% жителей. Полностью завершили вакцинацию 38% граждан. Большинство французов поддерживают ограничения для непривитого населения.