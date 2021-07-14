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Украинская рэп-певица Alyona Alyona заявила, что не будет сотрудничать с артистами из России

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:56

Украинская рэп-певица Alyona Alyona заявила в инстаграме, что больше не будет сотрудничать с российскими артистами после критики со стороны соотечественников. Артистка столкнулась с ней из‑за трека с «Кастой» и Иваном Дорном.
Alyona Alyona пояснила, что является поклонницей «Касты» с 2000-х годов и уважает музыкантов в том числе за то, что они борются за свободу, «постоянно ходят на митинги» и «открыто протестуют против путинского режима».

«Они одни из немногих, кто сказал „нам стыдно за Россию“, когда у нас аннексировали Крым», — написала певица. Она добавила, что отказывалась от коллабораций с десятками других артистов из России, но согласилась на фит с «Кастой».

«Я лично не интересовалась, кто там еще что с „Кастой“ делает, кто будет на альбоме, даже про Дорна узнала всего за пару дней до выхода трека. Но не в этом суть. Имея на руках полную картину, я делаю выводы и теперь понимаю, что мой фит с ними — первый и последний фит с артистом из России. Даже оппозиционным», — заявила Alyona Alyona.

Артистка подчеркнула, что принципиально ни разу не ездила в Россию «ни для интервью, ни для концертов, хотя предложений — вагон». «Если кто‑то приезжал в Украину, и СБУ их пропускала — мы могли сотрудничать, но принципиально на украинском языке (так было с шоу „Вписка“ и Гудковым). И никаких финансовых условий и рублей никогда не было», — пояснила рэперша.

В прошлом году Alyona Alyona приняла участие в проекте «Афиши Видео». В нем она рассказала о несостоявшемся участии в «Евровидении», отмененных концертах и угадывала лучшие новые песни.

В апреле 2021 года Alyona Alyona выпустила альбом «Galas», а в марте представила клип на песню «Мир нуждается в красоте».

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