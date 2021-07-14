Глава Subway вступился за фирменный сэндвич с тунцом, в котором эксперты не нашли тунца

Глава Subway Джон Чидси выступил в защиту фирменного сэндвича с тунцом, в котором эксперты независимой лаборатории не нашли ДНК тунца. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я считаю, нужно доверять науке. Согласно научным исследованиям, ДНК тунца после приготовления изменяет свойства. А это значит, что если подвергнуть его тестированию, то не получишь точных результатов», — сказал Чидси.

По его словам, у Subway есть сайт, на котором «по-научному» освещаются все аспекты истории с тунцом в фирменных сэндвичах. «Мы гордимся нашим тунцом», — заявил глава компании.

Чидси также отметил, что Subway в скором времени изменит меню, и это будет самое большое преобразование в истории сети. Однако рецепт приготовления сэндвича с тунцом останется без изменений, добавил он.

В начале года несколько американцев подали иск к Subway. Они пожаловались, что в начинке сэндвича компании нет тунца, а блюдо продается по завышенной цене. Если это удастся доказать, компании может грозить выплата компенсации за каждый проданный сэндвич.

Независимое расследование The New York Times косвенно показало, что в продукте нет ДНК тунца. Специалисты пришли к выводу: либо рыба подверглась такой жесткой переработке, что из нее уже невозможно вытащить связную ДНК, либо в образце действительно нет тунца.

После этого истцы изменили жалобу. Теперь в иске говорится, что в бутербродах нет «стопроцентно пойманного полосатого и желтоперого тунца». Ответственность в этом случае будет нести уже поставщик продукции.