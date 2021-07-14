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Тиктокер рассказал о романе с 16-летней Милли Бобби Браун. Теперь его обвиняют в сексуальном насилии

Виктория Шанина
Сегодня в 18:39

Американский блогер Хантер Экимович (более известный как Хантер Эко) рассказал об отношениях со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Этой историей он поделился во время прямого эфира, где выпивал и шутил с друзьями, пишет Dexerto.

На момент их романа тиктокеру было 20 лет, а актрисе — 16. Поэтому пользователи соцсетей начали обвинять Экимовича в груминге — завоевании доверия со стороны подростка для сексуальных отношений.

«Да нет, я действительно ее грумил», — ответил Хантер Экимович комментаторам, отметив, что сама актриса им «манипулировала» и применяла к нему «свои способности».

По словам тиктокера, на протяжении восьми месяцев он жил в доме Браун и родители знали об их романе. Он утверждает, что отношения начались с согласия обеих сторон и он не нарушал никаких законов.

«К черту Хантера Эко и его гребаных дружков за сексуализацию несовершеннолетней и обвинение жертвы. И точно так же к черту сраных родителей Милли Бобби Браун за то, что не считают ее за человека и не дорожат ее безопасностью в 16 лет, а только используют для заработка денег!»

«Я не копаю себе могилу — все, что я сделал, было легально и одобрено каждым, кто имел к этому отношение», — добавил блогер.

В комментариях начались бурные обсуждения. Один пользователь написал: «Милли была ребенком», а другой ответил, что «этот ребенок знает, как сосать член». Экимович рассмеялся и сказал: «О да, она знает».

В эфире Хантер произнес еще несколько резких фраз, дискредитирующих личную жизнь актрисы, и после стрима столкнулся с масштабной критикой. Извиняться он не стал: «Вы, ребята, ничего не понимаете. Вы просто повторяете одно и то же друг за другом, не разобравшись».

На данный момент страница Эко в инстаграме заблокирована. На блогера было подписано 123 тыс. человек.

Издание The Daily Beast сообщило о появлении петиции об аресте Экимовича, а пользователи соцсетей продолжают критиковать его.

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