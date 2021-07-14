На фестивале «Архстояние-2021: Личное» появятся проекты Сергея Кузнецова и Владимира Наседкина

Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» рассказал подробнее о своей программе. В ней масштабные проекты художника Владимира Наседкина и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, сообщили «Афише Daily» организаторы.

Наседкин при поддержке Музея AZ представит объект-рельеф «Пьяный забор», символизирующий Россию, «качнувшуюся» то ли на запад, то ли на восток. А Кузнецов установит в «Никола-Ленивце» дом в виде трубы. Его проект будет называться «Русское идеальное».

Кроме того, новый арт-объект разработают для фестиваля его бывшие победители — художник-график Василиса Прокопчук и IT-архитектор Евгений Брагин. Они создадут объект «Непроходимая чаща», который станет размышлением авторов о «шестом чувстве» человека — интуиции.