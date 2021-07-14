На фестивале «Архстояние-2021: Личное» появятся проекты Сергея Кузнецова и Владимира Наседкина

Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» рассказал подробнее о своей программе. В ней масштабные проекты художника Владимира Наседкина и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, сообщили «Афише Daily» организаторы.
Наседкин при поддержке Музея AZ представит объект-рельеф «Пьяный забор», символизирующий Россию, «качнувшуюся» то ли на запад, то ли на восток. А Кузнецов установит в «Никола-Ленивце» дом в виде трубы. Его проект будет называться «Русское идеальное».
Кроме того, новый арт-объект разработают для фестиваля его бывшие победители — художник-график Василиса Прокопчук и IT-архитектор Евгений Брагин. Они создадут объект «Непроходимая чаща», который станет размышлением авторов о «шестом чувстве» человека — интуиции.
Музыкальная программа «Архстояния» развернется на четырех сценах: «В тени версальского леса», «Над пропастью в пшенице», «100 костров» и «Обитаемое существо». На них выступят Mujuice, Kymatic Ensemble, Миша Мищенко, Ксения Федорова, Кирилл Широков, Дмитрий Баталов, «Синекдоха Монток» и другие.
Фестиваль пройдет с 23 по 25 июля. На нем можно будет получить собственный портрет кисти Ирины Кориной, Елены Ковылиной или Георгия Острецова в рамках проекта «Рисуем лично» и увидеть мультижанровый перформанс-исследование «Глубокие связи» Владимира Ермаченкова, Николая Голикова и Алены Цишевской.
Также гости «Архстояния» смогут присоединиться к иммерсивному аудиопроменаду «Здесь сейчас всегда» группировки «Арт-Артель» и посетить экспозицию личных переживаний Таисии Коротковой, Никиты Селезнева, Яна Гинзбурга и других художников и архитекторов. Узнать подробности о фестивале и купить на него билеты можно здесь.