перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Во Франции запретили посещать кафе без прививки от COVID. И 1,7 млн человек записались на вакцинацию 19:51
Украинская рэп-певица Alyona Alyona заявила, что не будет сотрудничать с артистами из России 18:56
Тиктокер рассказал о романе с 16-летней Милли Бобби Браун. Теперь его обвиняют в сексуальном насилии 18:39
Глава Subway вступился за фирменный сэндвич с тунцом, в котором эксперты не нашли тунца 18:39
Кадр из мультсериала «Волшебные покровители» Paramount+ объявил о перезапуске мультсериала «Волшебные покровители»
Paramount+ объявил о перезапуске мультсериала «Волшебные покровители» 18:20
На фестивале «Архстояние-2021: Личное» появятся проекты Сергея Кузнецова и Владимира Наседкина 18:03
ЦИК решил закрыть доступ к трансляции с избирательных участков на выборах в Госдуму 17:45
Pornhub создал онлайн-путеводители по ведущим музеям мира в стиле классическое ню 17:33
Блогера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы 17:15
В России появятся рестораны сети Belgian Beer Cafe. Их развитием займется Алексей Пинский 17:01
Adi Sagi/Unsplash Россия возобновляет полеты во Францию и Чехию
Россия возобновляет полеты во Францию и Чехию 16:35
Warner Music Russia и Гнесинка запустили программу подготовки специалистов для музыкальной отрасли 16:35
«Шапко-кот это, конечно, мощно»: у талисманов олимпийской сборной России появились имена и характеры 15:48
Кафе «Кофе пью» на Чистых прудах закроется 15:29
Кортни Кокс номинировали на «Эмми» за «Друзей» спустя 17 лет после окончания сериала 15:24
Николас Кейдж так и не сыграет Джо Экзотика. Amazon прекратил работу над сериалом «Король тигров» 15:15
PxFuel Татуировка с QR-кодом поможет попасть в московские кафе
Татуировка с QR-кодом поможет попасть в московские кафе 14:19
Шакира поставила ЛГБТ-флаг на аватарку в твиттере. Фанаты уверены: это каминг-аут 13:58
Опрос: российским семьям необходимо 60 тыс. рублей в месяц, чтобы «свести концы с концами» 13:34
Екатеринбургская типография отказалась печатать фото кей-поп-артистов, посчитав, что они геи 12:46
Отключить рекламу

На фестивале «Архстояние-2021: Личное» появятся проекты Сергея Кузнецова и Владимира Наседкина

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:03

Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» рассказал подробнее о своей программе. В ней масштабные проекты художника Владимира Наседкина и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, сообщили «Афише Daily» организаторы.

Наседкин при поддержке Музея AZ представит объект-рельеф «Пьяный забор», символизирующий Россию, «качнувшуюся» то ли на запад, то ли на восток. А Кузнецов установит в «Никола-Ленивце» дом в виде трубы. Его проект будет называться «Русское идеальное».

Кроме того, новый арт-объект разработают для фестиваля его бывшие победители — художник-график Василиса Прокопчук и IT-архитектор Евгений Брагин. Они создадут объект «Непроходимая чаща», который станет размышлением авторов о «шестом чувстве» человека — интуиции.

1 из 3
2 из 3
3 из 3

Музыкальная программа «Архстояния» развернется на четырех сценах: «В тени версальского леса», «Над пропастью в пшенице», «100 костров» и «Обитаемое существо». На них выступят Mujuice, Kymatic Ensemble, Миша Мищенко, Ксения Федорова, Кирилл Широков, Дмитрий Баталов, «Синекдоха Монток» и другие.

Фестиваль пройдет с 23 по 25 июля. На нем можно будет получить собственный портрет кисти Ирины Кориной, Елены Ковылиной или Георгия Острецова в рамках проекта «Рисуем лично» и увидеть мультижанровый перформанс-исследование «Глубокие связи» Владимира Ермаченкова, Николая Голикова и Алены Цишевской.

Также гости «Архстояния» смогут присоединиться к иммерсивному аудиопроменаду «Здесь сейчас всегда» группировки «Арт-Артель» и посетить экспозицию личных переживаний Таисии Коротковой, Никиты Селезнева, Яна Гинзбурга и других художников и архитекторов. Узнать подробности о фестивале и купить на него билеты можно здесь.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Сергей Кузнецов
Евгений Брагин
Ксения Федорова
Кирилл Широков
Ирина Корина
Георгий Острецов
Владимир Ермаченков
Николай Голиков
Таисия Короткова
Никита Селезнев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить