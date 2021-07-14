перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Во Франции запретили посещать кафе без прививки от COVID. И 1,7 млн человек записались на вакцинацию 19:51
Украинская рэп-певица Alyona Alyona заявила, что не будет сотрудничать с артистами из России 18:56
Тиктокер рассказал о романе с 16-летней Милли Бобби Браун. Теперь его обвиняют в сексуальном насилии 18:39
Глава Subway вступился за фирменный сэндвич с тунцом, в котором эксперты не нашли тунца 18:39
Кадр из мультсериала «Волшебные покровители» Paramount+ объявил о перезапуске мультсериала «Волшебные покровители»
Paramount+ объявил о перезапуске мультсериала «Волшебные покровители» 18:20
На фестивале «Архстояние-2021: Личное» появятся проекты Сергея Кузнецова и Владимира Наседкина 18:03
ЦИК решил закрыть доступ к трансляции с избирательных участков на выборах в Госдуму 17:45
Pornhub создал онлайн-путеводители по ведущим музеям мира в стиле классическое ню 17:33
Блогера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы 17:15
В России появятся рестораны сети Belgian Beer Cafe. Их развитием займется Алексей Пинский 17:01
Adi Sagi/Unsplash Россия возобновляет полеты во Францию и Чехию
Россия возобновляет полеты во Францию и Чехию 16:35
Warner Music Russia и Гнесинка запустили программу подготовки специалистов для музыкальной отрасли 16:35
«Шапко-кот это, конечно, мощно»: у талисманов олимпийской сборной России появились имена и характеры 15:48
Кафе «Кофе пью» на Чистых прудах закроется 15:29
Кортни Кокс номинировали на «Эмми» за «Друзей» спустя 17 лет после окончания сериала 15:24
Николас Кейдж так и не сыграет Джо Экзотика. Amazon прекратил работу над сериалом «Король тигров» 15:15
PxFuel Татуировка с QR-кодом поможет попасть в московские кафе
Татуировка с QR-кодом поможет попасть в московские кафе 14:19
Шакира поставила ЛГБТ-флаг на аватарку в твиттере. Фанаты уверены: это каминг-аут 13:58
Опрос: российским семьям необходимо 60 тыс. рублей в месяц, чтобы «свести концы с концами» 13:34
Екатеринбургская типография отказалась печатать фото кей-поп-артистов, посчитав, что они геи 12:46
Отключить рекламу

Paramount+ объявил о перезапуске мультсериала «Волшебные покровители»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:20

Paramount+ запустил в производство перезапуск мультсериала «Волшебные покровители» на основе оригинальной анимации Nickelodeon. Первый сезон из 13 серий выйдет на стриминговом сервисе уже в этом году, сообщает NME.

Шоу продолжит сюжет оригинального фильма «Волшебные покровители», а его главным героем станет кузина Тимми, Вивиан Тернер. К ней и ее новому сводному брату Рою Тимми направит своих верных помощниц — фей-крестных Ванду и Космо. Они должны помочь маленькой девочке справиться с трудностями на пути.

Сериал будет создан на основе live-action (гибрид игры актеров и компьютерной графики), где мультяшные Космо и Ванда появляются в реальном мире.

Актеры Сьюзан Блэйксли («Багровый пик», «Клиника») и Даран Норрис («Я — зомби», «Биг Тайм Раш») вернутся к озвучке волшебных крестных Ванды и Космо. Также в съемках примут участие Одри Грэйс Маршалл («Джессика Джонс») в роли Вив Тернер, Тайлер Владис («Родители одиночки») — Роя Рэгленда, а также Райан-Джеймс Хатанака («Нэнси Дрю») — отца Вив и Роя.

Исполнительным продюсером и шоураннером станет Кристофер Дж.Новак («Виктория-победительница»), к которому в качестве продюсеров присоединятся Саманта Мартон («Опасный отряд»), Фрейд Зайберт («Джонни Браво») и создатель оригинального шоу Бутч Хартман.

Оригинальный сериал вышел в 2001 году на канале Nickelodeon. Сюжет рассказывает о 10-летнем Тимми Тернере и сказочных крестных Космо и Ванде, которые исполняют каждое его желание. Однако все волшебные проделки каждый раз идут не по плану, создавая еще больше проблем. Действие происходит в городке Димсдейл, где странные родители мальчика, злая няня Викки и вредный учитель Дензел Крокер, постоянно вынуждают Тимми обращаться к своим крестным-феям.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Джессика Джонс
Бутч Хартман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить