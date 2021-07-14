Paramount+ объявил о перезапуске мультсериала «Волшебные покровители»

Шоу продолжит сюжет оригинального фильма «Волшебные покровители», а его главным героем станет кузина Тимми, Вивиан Тернер. К ней и ее новому сводному брату Рою Тимми направит своих верных помощниц — фей-крестных Ванду и Космо. Они должны помочь маленькой девочке справиться с трудностями на пути.

Paramount+ запустил в производство перезапуск мультсериала «Волшебные покровители» на основе оригинальной анимации Nickelodeon. Первый сезон из 13 серий выйдет на стриминговом сервисе уже в этом году, сообщает NME.

Сериал будет создан на основе live-action (гибрид игры актеров и компьютерной графики), где мультяшные Космо и Ванда появляются в реальном мире.

Актеры Сьюзан Блэйксли («Багровый пик», «Клиника») и Даран Норрис («Я — зомби», «Биг Тайм Раш») вернутся к озвучке волшебных крестных Ванды и Космо. Также в съемках примут участие Одри Грэйс Маршалл («Джессика Джонс») в роли Вив Тернер, Тайлер Владис («Родители одиночки») — Роя Рэгленда, а также Райан-Джеймс Хатанака («Нэнси Дрю») — отца Вив и Роя.

Исполнительным продюсером и шоураннером станет Кристофер Дж.Новак («Виктория-победительница»), к которому в качестве продюсеров присоединятся Саманта Мартон («Опасный отряд»), Фрейд Зайберт («Джонни Браво») и создатель оригинального шоу Бутч Хартман.

Оригинальный сериал вышел в 2001 году на канале Nickelodeon. Сюжет рассказывает о 10-летнем Тимми Тернере и сказочных крестных Космо и Ванде, которые исполняют каждое его желание. Однако все волшебные проделки каждый раз идут не по плану, создавая еще больше проблем. Действие происходит в городке Димсдейл, где странные родители мальчика, злая няня Викки и вредный учитель Дензел Крокер, постоянно вынуждают Тимми обращаться к своим крестным-феям.