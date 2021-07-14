Блогера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы

Пресненский суд Москвы назначил два года ограничения свободы Эдуарду Билю, известному как блогер Эдвард Бил, по делу о массовом ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В рамках ограничения свободы блогеру запрещено:

— покидать место постоянного проживания в период с 20.00 до 8.00 следующих суток;

— выезжать за пределы Москвы и Московской области;

— менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Кроме того, подсудимого лишили водительских прав на три года.

Таким образом, Билю назначено наказание, на котором настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила об условном.

Блогеру было предъявлено обвинение по статье 264 части 1 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет.

1 апреля в центре Москвы недалеко от Смоленской площади произошло крупное ДТП. По данным ГИБДД, спорткар Эдуарда Биля Audi RS 6 Avant вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Женщину — водителя «фольксвагена», на который пришелся основной удар, — госпитализировали в тяжелом состоянии, в течение нескольких дней она находилась в коме. Пострадавшей оказалась консультант Госдумы Мария Артемова. Биль полностью выплатил ей компенсацию в размере 11 млн рублей. Адвокат подсудимого Геннадий Удунян заявлял, что блогер также готов выплатить компенсации всем участникам ДТП после переговоров с ними.