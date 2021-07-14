Россия возобновляет полеты во Францию и Чехию

С 24 июля Россия возобновляет регулярные полеты во Францию и Чехию. Рейсы будут осуществляться два-четыре раза в неделю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Рейсы будут совершаться по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре раза в неделю на каждом маршруте. Петербург — Париж и Петербург — Ницца будут ходить с частотой два раза в неделю, а Москва — Прага четыре раза в неделю.

Россия также увеличивает частоту регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Международные полеты из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска будут возобновлены с 24 июля.

В оперштабе рекомендовали гражданам пройти вакцинацию от коронавируса перед полетом в иностранные государства.

В настоящее время в России возобновлено сообщение с примерно 50 странами.