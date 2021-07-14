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Warner Music Russia и Гнесинка запустили программу подготовки специалистов для музыкальной отрасли

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:35

Музыкальный лейбл Warner Music Russia и Российская академия музыки имени Гнесиных запустили совместную образовательную программу «Теория и практика музыкального бизнеса». Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта.

Программа разработана в рамках кафедры продюсерства исполнительских искусств академии. Она станет местом для подготовки профессиональных специалистов для музыкальной отрасли.

Участие в программе будет доступно не только студентам Гнесинки — все остальные смогут бесплатно пройти курс в статусе вольнослушателей по итогам open call. Подать заявку можно до 15 августа 2021 года на сайте проекта.

В курс войдут лекции, семинары, деловые игры, мастер-классы и практика. Студентам будут преподавать специалисты лейбла Warner Music Russia, музыкального издательства Warner Chappell Music Russia, теле- и радиокомпаний, цифровых стриминговых сервисов и многие другие.

Несмотря на пандемию, музыкальная отрасль сохранила темпы роста последних лет и остро нуждается в новых кадрах. Ежедневное использование в нашей работе современных цифровых технологий формирует новые пласты актуальных знаний, и я рад, что совместная работа с одним из лучших и старейших вузов страны позволит нам делиться этими знаниями с молодым поколением.
Александр Блинов
Генеральный директор Warner Music Russia

Программа рассчитана на полгода — с сентября 2021 года по май 2022-го. Занятия будут проводиться 2 раза в неделю по 2 часа. Узнать подробнее о проекте можно здесь.

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