Warner Music Russia и Гнесинка запустили программу подготовки специалистов для музыкальной отрасли

Музыкальный лейбл Warner Music Russia и Российская академия музыки имени Гнесиных запустили совместную образовательную программу «Теория и практика музыкального бизнеса». Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта.

Программа разработана в рамках кафедры продюсерства исполнительских искусств академии. Она станет местом для подготовки профессиональных специалистов для музыкальной отрасли.

Участие в программе будет доступно не только студентам Гнесинки — все остальные смогут бесплатно пройти курс в статусе вольнослушателей по итогам open call. Подать заявку можно до 15 августа 2021 года на сайте проекта.

В курс войдут лекции, семинары, деловые игры, мастер-классы и практика. Студентам будут преподавать специалисты лейбла Warner Music Russia, музыкального издательства Warner Chappell Music Russia, теле- и радиокомпаний, цифровых стриминговых сервисов и многие другие.