В России появятся рестораны сети Belgian Beer Cafe. Их развитием займется Алексей Пинский

Бельгийская сеть концептуальных ресторанов Belgian Beer Cafe откроет заведения в Москве и Петербурге. Российскими точками займется ресторатор Алексей Пинский, сообщили «Афише Daily» представители компании.

Первое заведение откроется в Москве в начале осени в бизнес-центре «Легенда Цветного». Российский проект будет отличаться от международного по подаче блюд и интерьерным решениям.

Команда Belgian Beer Cafe специально для России создаст авторское меню с современной интерпретацией бельгийской кухни и акцентом на местные продукты.

В ресторане будут представлены десятки сортов пива: Leffe Blonde, Leffe Ambree, Belle-Vue Kriek, Stella Artois, Hoegaarden и многие другие. Винную карту обещают обширную: как с классическими позициями вроде Бургундии, Бордо и Брунелло, так и с брендовыми производителями вин.

«Наша задача — сломать стереотипы о пивном баре в его привычном представлении. Для меня в ресторане главное — это кухня. Все остальное уже является частью атмосферы места. Именно по такому принципу я и создаю концепции для своих проектов», — рассказал Пинский.

Сеть концептуальных кафе-ресторанов Belgian Beer Cafe, специализирующихся на бельгийской кухне и пиве, открылась в 1998 году в Брюсселе. На сегодняшний день холдинг представлен в 20 странах в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии.