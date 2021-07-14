Кафе «Кофе пью» на Чистых прудах закроется

Московское кафе «Кофе пью» на Чистопрудном бульваре закроется 28 июля. Об этом заявила в фейсбуке его генеральный директор Анастасия Мещерякова. Владельцы заведения не смогли договориться с арендодателем.

«Сотни радостных встреч с дорогими мне людьми, много совместных историй и переживаний. Я вложила в это место себя целиком, и ни с одним проектом мне не было так больно расставаться. Но работать дальше в убыток мы не можем», — сказала бизнесвумен.

«Кофе пью» проработало на Чистопрудном бульваре более 10 лет. Кафе известно не только кофе, выпечкой и домашней едой, но и бьюти-процедурами. Там делают маникюр, педикюр, а также проводят мастер-классы, праздники и литературные мероприятия.

Начавшись с точки в бизнес-центре, «Кофе пью» разрослось до сети из семи заведений разного формата. Кроме большого кафе на Чистопрудном есть камерное кафе в Музее истории ГУЛАГа, несколько точек в бизнес-центрах, загородный сезонный проект «Кофе пью на даче», кафе в «Сколково» и бук-корнер на Никитском бульваре.