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«Шапко-кот это, конечно, мощно»: у талисманов олимпийской сборной России появились имена и характеры

Виктория Шанина
Сегодня в 15:48

Олимпийский комитет России раскрыл в твиттере имена и характеры талисманов сборной. Это «весельчак» Мишка-неваляшка и «серьезный и основательный» Шапко-кот.

Дизайн персонажей еще в 2019 году разработала дизайн-студия Артемия Лебедева. Символами сборной стали медведь в форме матрешки-неваляшки и двуногий кот, который, по задумке, должен напоминать еще и рысь, манула и снежного леопарда.

«Оживление» маскотов подарило мемам из твиттера вторую жизнь. Одни пользователи находят в талисманах и их эмоциях себя, другие критикуют дизайнеров, а третьи, напротив, хвалят.

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