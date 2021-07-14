перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Блогера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы 17:15
В России появятся рестораны сети Belgian Beer Cafe. Их развитием займется Алексей Пинский 17:01
Warner Music Russia и Гнесинка запустили программу подготовки специалистов для музыкальной отрасли 16:35
Adi Sagi/Unsplash Россия возобновляет полеты во Францию и Чехию
Россия возобновляет полеты во Францию и Чехию 16:35
«Шапко-кот это, конечно, мощно»: у талисманов олимпийской сборной России появились имена и характеры 15:48
Кафе «Кофе пью» на Чистых прудах закроется 15:29
Кортни Кокс номинировали на «Эмми» за «Друзей» спустя 17 лет после окончания сериала 15:24
Николас Кейдж так и не сыграет Джо Экзотика. Amazon прекратил работу над сериалом «Король тигров» 15:15
PxFuel Татуировка с QR-кодом поможет попасть в московские кафе
Татуировка с QR-кодом поможет попасть в московские кафе 14:19
Шакира поставила ЛГБТ-флаг на аватарку в твиттере. Фанаты уверены: это каминг-аут 13:58
Опрос: российским семьям необходимо 60 тыс. рублей в месяц, чтобы «свести концы с концами» 13:34
Екатеринбургская типография отказалась печатать фото кей-поп-артистов, посчитав, что они геи 12:46
В России выявили 23 827 новых случаев коронавируса 11:57
Кадр из сериала «Локи» Сериал «Локи» продлили на второй сезон
Сериал «Локи» продлили на второй сезон 11:41
Крупнейшая хакерская группировка, которую связывают с Россией, внезапно исчезла из даркнета 11:11
Режиссер «ВандаВижена» снимет следующий «Звездный путь» 10:23
Россия обогнала Францию и вышла на четвертое место по количеству заражений COVID-19 9:57
Почти 70% московских врачей привились от COVID-19 9:18
Ferenc Horvath/Unsplash Мальта отказалась от идеи пускать в страну только вакцинированных от COVID-19
Мальта отказалась от идеи пускать в страну только вакцинированных от COVID-19 8:24
Из‑за аномальной жары в Ленинградской области впервые в истории пересох Малый Саблинский водопад 2:15
Отключить рекламу

Кортни Кокс номинировали на «Эмми» за «Друзей» спустя 17 лет после окончания сериала

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:24

Кортни Кокс номинировали на международную телевизионную премию «Эмми» за спецвыпуск «Друзья: Воссоединение». Об этом актриса рассказала в своем инстаграме.

Кокс была одним из исполнительных продюсеров выпуска вместе с создателями оригинального шоу Мартой Кауфман и Дэвидом Крейном, а также актерами Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом, Мэтью Перри и Дэвидом Швиммером.

За свое десятилетнее существование ситком «Друзья» получил 62 номинации «Эмми». Пять из них были у Энистон как у «Лучшей комедийной актрисы» первого и второго плана. Кудроу получила шесть номинаций на «Лучшую комедийную актрису второго плана». ЛеБлан трижды, а Перри единожды претендовали на звание «Лучшего комедийного актера», а Швиммер отметился одной номинацией в категории «Лучший комедийный актер».

Кокс оставалась единственной, кто ни разу не был номинирован на «Эмми» за сериал. В июне она рассказала на шоу Говарда Стерна «Sirius XM», что была счастлива в тот момент за своих коллег, но задумывалась: «О, я единственная? Это больно».

Спецэпизод «Друзей» стал доступен для зрителей 27 мая в 10.00 на «Кинопоиск HD» и в «Амедиатеке» одновременно со всем миром. Он стал первым воссоединением каста за 17 лет. Во время шоу актеры общались с ведущим Джеймсом Корденом, читали сценарий, участвовали в викторинах и многое другое.

В съемках приняли участие Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, модели Синди Кроуфорд и Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Риз Уизерспун, Малала Юсуфзай и другие знаменитости.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Кортни Кокс
Стефани Джерманотта
Риз Уизерспун
Дэвид Крейн
Дженнифер Энистон
Лиза Кудроу
Мэтт Леблан
Дэвид Швиммер
Говард Стерн
Джеймс Корден
Дэвид Бекхэм
Джастин Бибер
Синди Кроуфорд
Кара Делевинь
Малала Юсуфзай
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить