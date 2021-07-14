Колумбийская поп-певица Шакира сменила аватарку в твиттере. Теперь вместо ее фотографии там красуется размытая картинка, на которой розовый цвет переходит в оранжевый, а между ними — белая полоса.

Фанаты заметили сходство картинки с флагом лесбиянок. Теперь в сети обсуждают возможный каминг-аут, мужа артистки и публикуют множество мемов.