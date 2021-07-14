Колумбийская поп-певица Шакира сменила аватарку в твиттере. Теперь вместо ее фотографии там красуется размытая картинка, на которой розовый цвет переходит в оранжевый, а между ними — белая полоса.
Фанаты заметили сходство картинки с флагом лесбиянок. Теперь в сети обсуждают возможный каминг-аут, мужа артистки и публикуют множество мемов.
Скриншот твиттера Шакиры
Флаг лесбиянок
Одни пользователи твиттера просто делятся эмоциями (они в шоке).
Некоторые предположили, что исполнительница не знала, какой смысл стоит за цветами картинки. Пока это кажется самым логичным вариантом, ведь Шакира замужем за футболистом Жераром Пике — пара уже 10 лет живет вместе, и у них двое детей.
Но в основном фанаты веселятся.
И даже находят новые скрытые смыслы в клипе Шакиры и Бейонсе на трек «Beautiful Liar».
По информации PinkNews, певица сменила оформление аккаунта для продвижения нового трека. В описании профиля в твиттере и инстаграме Шакира оставила ссылку на предзаказ сингла. На его обложке стояла та же картинка.
Однако 14 июля артистка представила название песни («Don’t Wait Up»), а вместе с ним и новую обложку.
Аватарка в твиттере и картинка на сайте предзаказа также изменились.
Скриншот твиттера Шакиры
Скриншот с сайта предзаказа