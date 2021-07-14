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Екатеринбургская типография отказалась печатать фото кей-поп-артистов, посчитав, что они геи

Семён Гудошников
Сегодня в 12:46

Типография «Акварель» в Екатеринбурге отказалась печатать стикеры и плакаты с участниками кей-поп-групп BTS и Stray Kids, заподозрив, что они гомосексуалы. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на екатеринбуржца Павла Кунгурцева, который заказал печать.

Предприниматель хотел раздавать стикеры и плакаты посетителям своей кей-поп-кофейни Pinky Pop в качестве подарка за заказ. После того как он направил фотографии для печати, «Акварель» перестала выходить с ним на связь. Когда через пару дней он написал владельцу типографии Константину, тот поинтересовался, «имеют ли эти люди нетрадиционную сексуальную ориентацию».

Кунгурцев ответил, что не знает сексуальную ориентацию певцов, поскольку они никогда не говорили о ней публично. Тем не менее владелец «Акварели» отказался печатать фотографии, поскольку, по его словам, певцы «не скрывают свою ориентацию».

«Вы хотите, чтобы ваши дети стали извращенцами? Глупо поддерживать то, что может оставить вас без внуков. У нас достаточно нормальных клиентов, чтобы начать выбирать, кому помогать, а кому — нет», — передает слова Константина Znak.com.

В разговоре с изданием владелец типографии заявил, что не стал печатать фотографии, поскольку артисты «целуются на сцене». «Мы же, как типография, поддерживающая традиционные ценности и закон, Конституцию, в которой введена защита семьи, детей, запрет на пропаганду ЛГБТ, отказали клиенту. Нетрадиционные семьи не могут иметь своих детей, поэтому это тупик в развитии человечества», — считает предприниматель.

По его словам, человек с неокрепшей психикой может купиться на яркие изображения, не понимая, к чему это приведет в будущем. «Мы также не печатаем алкогольно-никотиновую продукцию, продукцию эротическо-порнографического содержания», — добавил Константин.

Обвинения в ЛГБТ-пропаганде не раз становились в России поводом для нападок на компании. Недавно руководство «Вкусвилла» извинилось за рекламу с квир-семьей (и сделало только хуже), а прошлым летом председательница «Союза женщин России» Екатерина Лахова усмотрела гей-пропаганду в мороженом «Радуга» и пожаловалась Путину.

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