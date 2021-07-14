Опрос: российским семьям необходимо 60 тыс. рублей в месяц, чтобы «свести концы с концами»

Российские семьи оценили необходимую сумму для того, чтобы «свести концы с концами», в 60,9 тыс. рублей, что на 2400 больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.

В России финансовые затруднения разного масштаба испытывают 75,7% семей, а 24,3% заявили, что могут легко «свести концы с концами», покупая лишь самое необходимое. Оценка необходимого минимального дохода за два года выросла на 4%, в то время как цены на товары и услуги — более чем на 7%.

8,5% семей не имеют возможности оплачивать жизненно важные лекарства, 51% не может позволить срочный ремонт жилья или медицинские услуги. У 16% домохозяйств не хватает денег, чтобы покупать фрукты в любое время года, а 9% не могут приобрести членам семьи новую одежду.

Среди различных социальных групп сумма необходимого дохода больше всего выросла у молодых семей с детьми и семей с детьми-инвалидами — до 80,9 тыс. и 88,4 тыс. рублей соответственно.

Опрос проводился во всех регионах с октября по ноябрь 2020 года, охватив 100 тыс. домохозяйств. Его результаты статслужба опубликовала только в июне 2021 года. Вопросы затрагивали такие сферы, как бытовые условия проживания, условия труда, здоровье и медицинское обслуживание, дети, образование, обращение в госорганы и другие.

Доклад о продовольственной безопасности в мире от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) показал, что более 9 млн россиян находятся на грани голода из‑за нехватки денег, ограничивая себя в количестве еды и пропуская приемы пищи. Еще 8,7 млн граждан вынуждены экономить на питании, покупая низкокачественные продукты.

Прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тыс. рублей.