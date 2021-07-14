Режиссер «ВандаВижен» снимет следующий «Звездный путь»

Режиссер сериала «ВандаВижен» Мэтт Шекман снимет следующий фильм серии «Звездный путь» для Paramount. Об этом сообщает Deadline.

Производство киноленты начнется весной 2022 года. Сценарий впервые будет написан женщинами — Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница») и Женевой Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел»). Продюсером станет компания Дж. Дж. Абрамса Bad Robot, которая занималась предыдущим фильмом «Звездный путь» 2009 года и «Стартрек: Возмездие» 2013 года.

Грядущая кинолента будет снята вместо фильма по сценарию Марка Л. Смита («Выживший») и Ноя Хоули («Фарго»).

Помимо «ВандаВижен» Шекман также работал над сериалом «Великая» и некоторыми эпизодами «Игры престолов», «В Филадельфии всегда солнечно» и «Фарго».

13 июля стало известно, что шоу «ВандаВижен» получило 23 номинации на премию «Эмми». Весь список номинантов можно посмотреть здесь.