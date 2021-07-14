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Почти 70% московских врачей привились от COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:18

В Москве почти 70% медработников привились от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

«По состоянию на 14 июля привиты <…> почти 70% работников московских медицинских организаций — больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения», — сказала она.

Ракова уточнила, что прививку сделали 66% работников образовательных учреждений — это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования. 76% сотрудников социальных учреждений, работающих в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, в центрах соцзащиты, заняты в проекте «Московские долголетие» или в иных организациях. А также госслужащие из таких отраслей, как здравоохранение, образование и социальная защита привиты на 83%.

Днем ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделали 71% госслужащих правительства столицы.

16 июня власти Москвы, а позже и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

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