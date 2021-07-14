Из‑за аномальной жары в Ленинградской области впервые в истории пересох Малый Саблинский водопад

В Ленинградской области из‑за аномальной жары полностью пересох Малый Саблинский водопад. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство.
За всю историю наблюдений это произошло впервые, заявил глава администрации Ульяновского поселения Константин Камалетдинов. По его словам, в течение последних 60 лет водопад не пересыхал, но в этом году «не выдержал» жары без осадков.
В пресс-службе комитета по природным ресурсам области попросили местных жителей не подниматься на высохшие своды водопада и отметили, что пересыхание реки Саблинки не является чем‑либо неожиданным или тревожным.
«Река Саблинка сильно обмелела, это естественное природное явление, которое уже случалось не раз в истории Саблинки. Это связано с долгим отсутствием осадков и понижением уровня грунтовых вод. Это и повлияло на Саблинский водопад», — пояснили в ведомстве.