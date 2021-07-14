Из‑за аномальной жары в Ленинградской области впервые в истории пересох Малый Саблинский водопад

За всю историю наблюдений это произошло впервые, заявил глава администрации Ульяновского поселения Константин Камалетдинов. По его словам, в течение последних 60 лет водопад не пересыхал, но в этом году «не выдержал» жары без осадков.

В Ленинградской области из‑за аномальной жары полностью пересох Малый Саблинский водопад. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство.

В пресс-службе комитета по природным ресурсам области попросили местных жителей не подниматься на высохшие своды водопада и отметили, что пересыхание реки Саблинки не является чем‑либо неожиданным или тревожным.

«Река Саблинка сильно обмелела, это естественное природное явление, которое уже случалось не раз в истории Саблинки. Это связано с долгим отсутствием осадков и понижением уровня грунтовых вод. Это и повлияло на Саблинский водопад», — пояснили в ведомстве.