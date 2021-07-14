Алисия Викандер замужем за корейским иммигрантом на грани депортации в трейлере фильма «Blue Bayou»

Их благополучие оказывается под угрозой, когда из‑за недоразумения Антонио оказывается арестован и отправлен в иммиграционную службу. Мужчине, усыновленному в трехлетнем возрасте американцами и выросшему в США, внезапно грозит депортация.

В картине Викандер и Чон играют американскую пару, которая сталкивается с бытовым расизмом из‑за корейского происхождения героя Чона. За исключением этого Антонио ЛеБлан и его жена Кэти — счастливая семья, воспитывающая дочь Кэти и ожидающая общего первенца.

В сети появился трейлер драмы «Blue Bayou», поставленной Джастином Чоном по мотивам реальной истории. Главные роли в фильме исполнили сам Чон и обладательница «Оскара» Алисия Викандер .

По словам Чона, «Blue Bayou» — это крайне важный для него проект. В отличие от других режиссеров азиатского происхождения (Джастина Лина, Джеймса Вана и Джона Чу), работающих на больших студийных проектах, Чон желает рассказывать «более интимные истории».

«Думаю, я хорошо приспособлен для того, чтобы рассказывать такие гораздо более интимные истории, которые вызывают эмпатию к нам, нашему сообществу и изображают нас в аутентичном ключе. И думаю, это (кино) проникает в культуру другим образом», — сказал Чон.

«Blue Bayou» выйдет в кинотеатрах 17 сентября 2021 года. А премьера фильма уже состоялась на Каннском кинофестивале.