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Лучшие шеф-повара со всей России приготовят бранчи в рамках Российского ресторанного фестиваля

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:56

Лучшие шеф-повары из разных регионов России представят свои бранч-меню в рамках Российского ресторанного фестиваля и его проекта Brunch Edition by Coutvoisier. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

С 11 июля по 15 августа каждое воскресенье в Москве можно будет попробовать блюда от кулинарных мастеров, возглавляющих ведущие региональные рестораны. В минувшие выходные в столице состоялись гастроли екатеринбуржцев Ярослава и Вадима Борисихиных из Izakava, а также команды петербургского Atelier Tapas&Bar.

Следующие события запланированы на 25 июля. В этот день состоится сразу три бранча от петербургских поваров: в Blanc гостей будет ждать команда «Сада», в Selfie обоснуются специалисты из «Commons», а в Tilda — из Saro.

В другие дни бранч-меню подготовят повара екатеринбургской «Сойки», сочинского «560 Bistro», петербургских «Salone pasta&bar» и «Red steak&wine». Также в проекте примут участие московские рестораны Grace, Eva, Savva, She, «Матрешка».

Список участников будет пополняться, обещают создатели фестиваля. Подробности о бранчах появятся на странице Brunch Edition by Coutvoisier в сети, а также в инстаграме.

В состав каждого бранча войдут 4-5 блюд, а также коктейль на основе французского коньяка. Меню будет дополнено десертным сетом, состоящим из десерта от шеф-повара, порции коньяка и эспрессо.

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