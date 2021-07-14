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Уже более чем в 30 регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:28

Главы управлений Роспотребнадзора по Пермскому краю, Ярославской и Костромской областям подписали постановления об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Теперь подобные требования существуют в более чем 30 регионах России, сообщил «РБК».

Привиться от COVID-19 отныне должны 60% работников сфер торговли, образования и медицины данных субъектов. Также обязательная вакцинацию коснется сотрудников организаций сферы услуг, общественного питания, культуры, финансовых компаний, почтового сервиса, транспорта, ЖКХ.

В Ярославской области первый компонент вакцины сотрудники должны получить до 4 августа, второй — до 31 августа. В Костромской области требуют сделать первую прививку до 15 августа и вторую — до 15 сентября. Такие же правила будут действовать для жителей Пермского края.

За последние сутки в Пермском крае зафиксировали 368 новых случаев коронавируса, в Ярославской области — 195, в Костромской области — 125. Всего в этих регионах за время пандемии заболели 65,5 тыс., 24,7 тыс. и 46,1 тыс. человек.

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