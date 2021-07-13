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Холзи представила трейлер фильма «If I Can’t Have Love, I Want Power»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:21

Холзи представила трейлер фильма «If I Can’t Have Love, I Want Power» («Если я не могу получить любовь, я хочу власть»), который будет сопровождать ее предстоящий одноименный альбом. Картина выйдет 3 августа в кинотеатрах IMAX.

Как сообщил трейлер, фильм расскажет о «социальном лабиринте сексуальности и рождения». «Величайшие истории ужаса, никогда не рассказанные, были похоронены вместе с телами тех, кто умер в этом лабиринте», — сказано в ролике.

В видео Холзи предстает в образе девушки эпохи Возрождения, чей возлюбленный погибает при загадочных обстоятельствах. После этого она видит в зеркале не свое отражение, а мистическую фигуру женщины с черными глазами.

Позднее героиня Холзи становится матерью — этого поворота сюжета можно было ожидать после анонса нового альбома. Неделю назад певица заявила, что ее четвертая пластинка будет посвящена «радостям и ужасам беременности и родов».

Режиссером ленты выступил клипмейкер Колин Тилли. Историю для фильма написала сама Холзи. Трейлер выпустили при содействии Будды Джонса и Байрона Атьензы. Релиз альбома, к выходу которого приурочена картина, намечен на 27 августа.

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