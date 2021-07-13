Холзи представила трейлер фильма «If I Can’t Have Love, I Want Power» («Если я не могу получить любовь, я хочу власть»), который будет сопровождать ее предстоящий одноименный альбом. Картина выйдет 3 августа в кинотеатрах IMAX.

Как сообщил трейлер, фильм расскажет о «социальном лабиринте сексуальности и рождения». «Величайшие истории ужаса, никогда не рассказанные, были похоронены вместе с телами тех, кто умер в этом лабиринте», — сказано в ролике.