Власти Ирана запустили легальное приложение для онлайн-знакомств

Правительство Ирана запустило дейтинговое приложение Hamdan (в переводе с персидского «Спутник»), сообщает Би-би-си. Это единственный в стране легальный сервис для знакомств.

Приложение, которое поможет иранцам найти себе мужа или жену, разработала компания под управлением Организации исламской пропаганды. На сайте Hamdan пользователи должны будут подтвердить свою личность и пройти психологический тест — только после этого они смогут начать поиск партнера.

Приложение работает на основе искусственного интеллекта и может быть использовано только незамужними женщинами и холостяками, которые хотят создать постоянный союз и ищут одну жену. На сегодняшний день закон Ирана запрещает сексуальные отношения вне брачного союза даже по обоюдному согласию.

Приложение работает по принципу аналогичных сервисов, в которых люди выбирают друг друга, создавая метчи. После прохождения всех процедур, когда между пользователями найдено совпадение, пару будет «сопровождать» консультант в течение четырех лет после свадьбы.

В Иране в последние годы наблюдается бум разводов — если в 2008 году на каждый восьмой брак приходился всего один развод, то в 2020-м расходилась каждая третья супружеская пара. Как следствие в стране упала рождаемость: годовой прирост населения снизился в 2020 году до 1,29%.