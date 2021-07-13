Саша Барон Коэн подал в суд на компанию, продающую марихуану. Она использовала фото Бората в рекламе

Британский актер Саша Барон Коэн подал иск против американской компании Solar Therapeutics, специализирующейся на продаже медицинской марихуаны. Он хочет получить не менее 9 млн долларов за незаконное использование фото Бората в рекламе, сообщил THR.

Артист обвиняет компанию в нарушении авторских прав и подчеркивает, что никогда не согласился бы рекламировать марихуану. По словам Коэна, он ни разу в жизни не употреблял марихуану и не считает ее «здоровым выбором».

Адвокат актера считает, что Solar Therapeutics рассчитывала, что Коэн не узнает о рекламном щите с изображением своего персонажа. За свои действия, по мнению юриста, компания должна выплатить компенсацию ущерба.

В иске подчеркивается, что Коэн «родился в ортодоксальной еврейской семье» и является «ревностным иудеем». Он не хочет быть втянутым «в ожесточенные споры <…> о том, дозволяют ли еврейские традиции, обычаи и правила употреблять марихуану», — отметили в документе.