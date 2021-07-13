Рок-группу «Алиса» заподозрили в подготовке несогласованного концерта в Петербурге. Комитет по культуре начал проверку после того, как издание 78.ru заявило, будто музыканты выступили на студии «Лендок» 9 и 10 июля.

По словам автора статьи, концерты были «подпольными» и «секретными», а приглашения и билеты на них распространялись в соцсетях через сообщества поклонников коллектива. На телеканале «78» также появился сюжет с кадрами, якобы сделанными во время выступлений.

На студии «Лендок» заявили, что у них «абсолютно точно» не проводились никакие несогласованные концерты. Директор группы Кирилл Титов также опроверг информацию, отметив, что 9 и 10 июля «Алиса» снимала концертный альбом.

«Съемки проходили два дня, где‑то по полтора часа. Массовку мы набирали через фан-сообщество. Да, у нас не было ковидных тестов, но, во-первых, у нас было мало людей, во-вторых, ковидные ограничения действуют в Петербурге с сегодняшнего дня, и насколько я понимаю, нам ничего не нужно было согласовывать с комитетом по культуре», — заявил он.

По какой причине участники массовки в общении с журналистами называли их тайными концертами и почему пропуск на съемки был платным, неизвестно. В данный момент комитет по культуре и руководство «Лендока» выясняют обстоятельства мероприятий 9 и 10 июля.