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Большинство россиян поддерживают половое воспитание, но сами говорили с ребенком о сексе 12%

Семён Гудошников
Сегодня в 15:47

Половина россиян уже поговорили со своими детьми о теле и его физиологических процессах. А вот о сексе и сексуальности разговор провели лишь 12%. При этом важность такой беседы понимают 77% респондентов. Об этом говорится в опросе, проведенном онлайн-школой «Фоксфорд». Его результаты есть у «Афиши Daily».

Говоря о сексе с детьми, чаще всего родители уделяют внимание инфекциям и заболеваниям, передающимся половым путем (80%), а также важности контрацепции и ее методам (60%). 80% опрошенных учат детей говорить «нет», если кто‑то пытается проявить в их сторону акт насилия, и сообщать взрослым, если он все же произошел.

Не менее важно для родителей рассказать о принципе согласия (80%) и неприкосновенности интимных мест (65%). При этом женщины поднимают данные темы в разговоре с детьми чаще, чем мужчины.

При подготовке к беседе о теле и сексе родители чаще всего обращаются к статьям в интернете (44%) и книгам о половом воспитании (42%). 26% смотрят лекции, 5% проходят курсы, 31% специально не готовятся.

К урокам сексуального просвещения в школах положительно относятся 68% опрошенных. Большинство (60%) доверили бы их проведение психологу или сексологу, и лишь 17% — любому учителю, прошедшему специальную подготовку.

51% респондентов отметили, что в школе совсем не организовано половое воспитание, 8% рассказали о нерегулярных встречах со школьным психологом, 5% — о лекциях с приглашенными специалистами, и 4% — о регулярных уроках полового воспитания, которые проводят по желанию ученика.

В прошлогоднем опросе порядка 75% россиян поддержали введение в школах уроков сексуального просвещения. О запуске в нескольких учебных заведениях пилотного курса, который включает в себя и секс-просвет, в правительстве говорили еще летом 2019-го. О результатах эксперимента не сообщалось.

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