В «СберЗвуке» появился новый раздел — в нем собраны записи концертов и живых выступлений на радио. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В каталоге 4000 лайвов от российских и зарубежных звезд — Мадонны, Дэвида Боуи, The Doors, RHCP, AC/DC, «Короля и Шута», «Би-2» и многих других. Эксклюзивные треки 1960–2000-х годов предоставлены лейблом Lumi, с которым «СберЗвук» заключил соглашение.

Руководитель отдела лицензирования Юрий Лисов говорит, что новый раздел позволит окунуться в атмосферу самых разных эпох — от расцвета хард-рока до поп-панка: «услышать ту самую гармошку Боба Дилана прямиком из шестидесятых, звучание гитарных струн у Pink Floyd в „Interstellar Overdrive“, ощутить себя в танцпартере на выступлении Мадонны и сравнить звучание ранних Fleetwood Mac с их выступлениями в конце 80-х».

Найти лайв-раздел можно в приложении «СберЗвука» (пролистать влево категорию «Новое и актуальное» на главном экране до «Концертов» или вбить «Концерты» в строке поиска), а также на сайте сервиса — нажать в меню справа «Жанры и настроения» и выбрать «Концерты».

Сбербанк запустил «СберЗвук» в сентябре 2020 года. В основе сервиса — стриминговая платформа Zvooq, которую Сбербанк купил и переименовал. На момент покупки Zvooq был доступен в 11 странах, а его аудитория превышала 6 млн человек. Сейчас, согласно информации на сайте сервиса, им пользуются 8 млн человек в 12 странах.